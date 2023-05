Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses bei Ludwigslust

In Dömitz-Heidhof im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist im Keller eines Mehrfamilienhauses am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die elf dort wohnenden Menschen konnten von der Feuerwehr unverletzt evakuiert und der Brand erfolgreich gelöscht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer war in einem Kellerabteil der Hausbewohner entstanden, die genaue Ursache war aber zunächst unklar. Das Haus soll nach Abzug der giftigen Dämpfe wieder bewohnbar sein. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.