Weniger staatliche Pauschalvorgaben bei Insektenschutz

Die FDP-Landtagsabgeordnete Sandy van Baal hat dafür plädiert, beim Insektenschutz weniger Vorgaben zu machen und mehr auf das Agieren der Bauern zu vertrauen. „Die Landwirte und die Imkerschaft wissen gemeinsam viel besser, welche Maßnahme vor Ort zum Schutz der Lebensräume und Nahrungsangebote von Bienen und anderen bestäubenden Insekten zielführend ist, als der Staat es pauschal festlegen kann“, sagte van Baal am Freitag in Schwerin. Am Samstag wird der Weltbienentag begangen.