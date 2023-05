Menschen im Norden dürfen sich auf kurzen Frühsommer freuen

Hamburg/Flensburg/Rostock. Der Sommer lässt sich auch im Norden in den kommenden Tag mal kurz blicken. Zumindest der nordische Sommer, denn so heiß wie im Süden werden die Temperaturen zunächst nicht. „Wir dürfen uns auf steigende Temperaturen und viel Sonne freuen“, sagte Meteorologin Franka Nawrath vom Deutschen Wetterdienst am Seewetteramt in Hamburg am Freitag. Während in Hamburg am Samstag bis zu 20 Grad Celsius drin sind, wird es in Richtung Schleswig-Holstein bei bis zu 18 Grad schon kühler, und an der Ostsee bei auflandigem Wind erwärmt sich die Luft auf 15 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wehen angenehme 17 bis 19 Grad um die Nasen, und auch dort ist es an der Küste mit bis zu 14 Grad kühler.

Wer es wärmer braucht, darf sich auf den Sonntag freuen. Dann ziehen warme Luftmassen aus Südwesten in den Norden. „Die Luftmasse wird allgemein wärmer, aber auch feuchter. Und in der Nacht zum Sonntag kann es schon erste Schauer und vielleicht auch kurze Gewitter geben“, sagte Nawrath. In Hamburg werden dann bis 23 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 24 Grad und im nördlichen Schleswig-Holstein bis zu 19 Grad erwartet. „Ganz im Norden ist die warme Luft noch nicht ganz angekommen.“

Trotz der wärmeren Temperaturen sollten Schirm und Regenjacke am Sonntag nicht fehlen. „Am Sonntag nimmt die Quellbewölkung zu, und es kann zu Gewittern kommen, die als Begleiterscheinung auch unwetterartigen Starkregen mit bis zu 20 Litern Niederschlag mit sich bringen.“ Wegen der warmen Luft kann es auch zu spontanen, örtlichen Gewittern kommen. Wie ausgeprägt und wann genau die Gewitter am Sonntag im Norden aktiv sind, konnte Nawrath zunächst nicht sagen. „Da steht noch ein großes Fragezeichen. Das ist auch für uns Meteorologen ein spannender Tag.“

Der Montag wird dafür dann richtig gemütlich und sommerlich - dann werden bei wärmeren Nächten am Tag 22 bis 25 Grad im Norden erwartet - ein „kurzer Frühsommer“, wie die DWD-Meteorologin sagte.

