20-Jähriger attackiert Herrentagsgäste: Mehrere Verletzte

Ein 20-jähriger Mann hat in Schwerin Gäste einer Herrentagsfeier am Schlossgarten angegriffen und dabei mehrere Menschen verletzt. Von den vier Verletzten mussten eine Frau und ein Mann in einer Klinik medizinisch versorgt werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Gegen den 20-jährigen Schweriner wird wegen Verdachts der mehrfachen Körperverletzung ermittelt. Der Mann war am Donnerstag stark angetrunken, bei einem Test hatte er einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Er musste seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen. Dort soll er dann noch Beamte und einen Richter angegriffen haben. Am Morgen konnte der Mann nüchtern wieder gehen. Zum Motiv sei bisher nichts bekannt.