Oldtimer mit Zweitakt: Internationales Trabbi-Treffen

Anklam. Die Peene-Stadt Anklam steht an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen des DDR-Kultautos Trabant. Rund 600 Fahrzeuge von Besitzern aus mehreren europäischen Ländern seien zum 28. Internationalen Trabbi-Treffen angemeldet, teilte Jens Rüberg, Vorsitzender des Veranstalters Trabbi-Buggy-Club '93, am Mittwoch in Anklam mit. Die ersten rollenden Zweitakter seien schon seit Tagen auf dem Flugplatzgelände. Von 1957 bis 1991 wurden im sächsischen Zwickau rund 3,1 Millionen Trabant-Autos hergestellt.

Bis Sonntag sind mehrere Wettbewerbe rund um das DDR-Kultauto geplant, zum Beispiel Trabbi-Tauziehen. Außerdem sollen „Mister und Miss Trabant“ gekürt werden. Technikfans können sich auf dem Treffen austauschen.

Es ist das zweite Treffen nach der coronabedingten Pause 2020 und 2021, die den Veranstalter an den Rand der Existenz gebracht hatte. Dank finanzieller Unterstützung durch Trabi-Freunde konnte der Verein nach Angaben Rübergs die Treffen wieder in Angriff nehmen. Im Herbst 2023 besteht der Verein 30 Jahre. Zu den Treffen kamen in den Vorjahren im Durchschnitt mehrere Tausend Gäste, vor allem aus Ostdeutschland. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbinden das Trabbi-Treffen mit Campingurlaub und bleiben auch länger in Vorpommern.

