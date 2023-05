Versicherungen Neun Millionen Euro Schaden an Autos durch Naturgewalten

Ein Auto ist in einer überfluteten Unterführung liegengeblieben.

Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen haben dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zufolge im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 3500 Schäden an Autos verursacht. Sie summierten sich auf rund neun Millionen Euro, wie der Verband mitteilte. Mit 4 Schadenmeldungen auf je 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge liege der Nordosten auf Platz zehn der Bundesländer in der bundesweiten Kfz-Naturgefahrenbilanz.