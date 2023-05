Randalierer greift Polizisten an: Zwei Verletzte

Ein 34-jähriger Mann soll in Parchim zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Der Mann sollte am Montagabend kontrolliert werden, weil Anwohner ihn laut grölend und bei der Beschädigung eines Autos gesehen hatten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand, habe einen 24-jährigen Polizisten und seine 25-jährige Kollegin plötzlich mit einer Taschenlampe und Schlägen attackiert. Die Polizisten unterbanden seine Flucht, überwältigten ihn mit Reizgas, fesselten ihn mit Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Er müsse sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sein Motiv sei unklar.