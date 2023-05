Spargelernte auf Hochtouren

Rostock (dpa/mv). Die Spargelernte läuft in Mecklenburg- Vorpommern auf Hochtouren. Die Anbauer bieten das Stängelgemüse entweder im Direktverkauf an oder liefern es an Lebensmittelhändler. Zum Anfang lag der Kilogrammpreis für weißen Spargel bei satten 20 Euro. Inzwischen sei er bereits auf ein Niveau von um die 12 Euro gefallen, hieß es bei der Mecklenburger-Frische GmbH in Gülzow-Prüzen, wo Agrarminister Till Backhaus (SPD) kürzlich die bis 24. Juni dauernde Saison offiziell eröffnete. Auf Wochenmärkten waren auch schon Preise unter 10 Euro zu sehen.

Der Hof im Ortsteil Tieplitz baut auf rund 60 Hektar Fläche Spargel an, beliefert die Rewe-Handelskette und verkauft das Königsgemüse auch an eigenen Ständen. 2022 wurde in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums auf 156 Hektar weißer Spargel angebaut. Geerntet wurden 616 Tonnen, was einem Ertrag von durchschnittlich 3,9 Tonnen pro Hektar entspreche. 2022 betrug der saisonale Durchschnittspreis für Spargel 8,62 Euro je Kilo. Das waren vier Prozent weniger als im Jahr 2021.

Die Erdbeerernte ist in Gülzow-Prüzen noch nicht angelaufen. Anders bei Karl's Erdbeerhof in Rövershagen, der bereits am 1. Mai den Startschuss gab. Zuerst wird die Erdbeersorte Flair gepflückt. Prädikat: „sehr süß und hellrot“. Im Laufe des Sommers kommen Sorten wie Magnum, Malwina und Murano hinzu. Die Erdbeerfelder des Unternehmens umfassen eine Fläche von rund 410 Hektar rund um Rostock. Die Erntesaison beginnt im Mai und zieht sich bis in den Oktober hin. Jährlich würden bis zu 8000 Tonnen Erdbeeren geerntet.

