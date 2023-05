Zehn Jahre nach Tötung des Sohnes: Vater vor Gericht

Keine zwei Wochen nach dem Hafturteil gegen eine Mutter, die ihr Neugeborenes aus dem Fenster geworfen hatte, wird am Landgericht in Schwerin erneut über den gewaltsamen Tod eines Kindes verhandelt. Von Dienstag (9.00 Uhr) an muss sich dort ein 50-jähriger Mann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen zur Tatzeit knapp drei Jahre alten Sohn im Auto erstickt und die Leiche dann in einem Wald südlich von Schwerin versteckt zu haben. Die Anklage lautet auf Mord.