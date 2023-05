Kriminalität Mann richtet in Parchim Spielzeugpistole auf Polizisten

Eine Spielzeugpistole hat einem 24-Jährigen in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern mächtig Ärger eingebracht. Der Mann hatte am Samstagabend auf dem dortigen Stadtfest die vermeintliche Waffe auf einen Polizisten gerichtet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der Beamte seine Dienstwaffe gezogen und zusammen mit Kollegen den 24-Jährigen überwältigt. Erst dann habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Die Polizisten waren zuvor zu dem Stadtfest gerufen worden, weil dort vier Männer mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ hantiert haben sollen, wie es hieß. Als die Polizisten die vier Männer antraf, habe der 24-Jährige dann auf einen der Beamten gezielt. Der Mann und seine drei Begleiter wurden den Angaben zufolge mit auf die Wache genommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.