Polizei warnt: Blindgänger am Strand von Rügen mitgenommen

Die Polizei hat nach einem Diebstahl von Fundmunition an einem Strand auf Rügen vor der Gefährlichkeit der Flakgranate gewarnt. Der Blindgänger wurde am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr südlich des Geländes des Caravancamps Ostseeblick entwendet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Diese Granate sei zuvor von einer Mitarbeiterin des Camps gefunden worden. Den Fundort sicherten Beamte bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes mit Absperrband. Als sie gegen 14.00 Uhr wieder am Fundort eintrafen, war die Granate nicht mehr dort.