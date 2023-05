Autos kommen von Fahrbahn ab: Vier Verletzte auf Autobahn 24

Hagenow (dpa/mv). Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Autobahn 24 bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind vier Menschen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war am Freitagabend ein Fahrzeug beim Überholen mit einem anderen Wagen kollidiert. Daraufhin gerieten beide Autos ins Schleudern und kamen von der Fahrbahn ab.

Während das eine Auto im Straßengraben zum Stehen kam, überschlug sich der andere Wagen nach Angaben der Sprecherin, blieb etwa 20 Meter entfernt liegen und fing Feuer. Die drei Insassen mussten von Augenzeugen aus dem Wagen gerettet werden, der danach ausbrannte.

Die 59-jährige Fahrerin des in Flammen aufgegangenen Autos wurde ebenso wie ein Mitfahrer lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die A24 war in Fahrtrichtung Hamburg vorübergehend voll gesperrt.

