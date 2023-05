Zwei Schwerstverletzte nach Autounfall bei Picher

Bei einem Autounfall in Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Freitagmittag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Der 67 Jahre alte Fahrer kam mit seinem Auto auf der Landstraße 4 zwischen Picher und der Bundesstraße 5 aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen einen massiven Wasserdurchlass, wie die Polizei Rostock am Freitagnachmittag mitteilte. Der Fahrer sowie seine 53 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei lebensbedrohlich verletzt und beide mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht.