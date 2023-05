Arbeitsagentur: Hoher Fachkräftebedarf in der Pflege

Die Pflegebranche in Mecklenburg-Vorpommern sucht in großem Stil Arbeitskräfte. Zum Stichtag im Jahr 2022 habe es 650 offene Stellen für Fachkräfte und 270 für Helferinnen und Helfer gegeben, teilte die Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur am Freitag mit. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe die Zahl der Job-Gesuche um 250 Stellen zugelegt.

Schwerin/Kiel (dpa/mv). Die Pflegebranche in Mecklenburg-Vorpommern sucht in großem Stil Arbeitskräfte. Zum Stichtag im Jahr 2022 habe es 650 offene Stellen für Fachkräfte und 270 für Helferinnen und Helfer gegeben, teilte die Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur am Freitag mit. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe die Zahl der Job-Gesuche um 250 Stellen zugelegt.

„Der Fachkräftebedarf in der Pflege ist nicht nur aktuell hoch. Er wird aufgrund der demografischen Entwicklung noch deutlich steigen“, kommentierte Regionaldirektions-Chef Markus Biercher die Entwicklung. Den Zahlen nach verliert die Branche durch die Entwicklung - zumindest bisher - noch keine Arbeitskräfte, doch scheint der Bedarf überproportional anzuziehen.

Zwischen 2018 und 2022 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege den Angaben nach in Mecklenburg-Vorpommern von 36 600 auf 40 400 gestiegen, der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland stieg in dieser Zeit von 500 auf 1300. Laut der Arbeitsagentur ist das zu wenig: Um den Bedarf zu decken, schlägt die Behörde unter anderem vor, ausländische Berufsabschlüsse schneller anzuerkennen

Laut Biercher müssen Pflegeeinrichtungen zudem attraktiver werden, beispielsweise durch flexible Teilzeitmodelle, Gehaltstarife, Personalentwicklung, Karriereperspektiven und familienorientierte Personalpolitik. „Insbesondere müssen wir mehr junge Männer für eine Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege gewinnen“, sagte er.

