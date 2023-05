Neue Spielstätte für Mecklenburgisches Staatstheater

Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen neuen Theaterbau: In einem Industriedenkmal in Parchim erhält die Sparte Junges Staatstheater des Mecklenburgischen Staatstheaters ihre neue Heimstatt.

Parchim (dpa/mv). Das Mecklenburgische Staatstheater bekommt am 17. Mai eine neue Spielstätte in Parchim. Nach der baupolizeilichen Sperrung der bisherigen Spielstätte in der Blutstraße vor neun Jahren und mehrjähriger Bauzeit steht die neue Kultureinrichtung in einem Industriedenkmal unmittelbar vor der Eröffnung. In die „Kulturmühle“ ziehen zudem das Museum der Stadt, die Touristinformation und Gastronomie ein, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Freitag mitteilte.

In die einstige Kornmühle flossen den Angaben zufolge rund 40 Millionen Euro. Das Land trug demnach 15,5 Millionen Euro über EU-Mittel bei. Der Landkreis sei mit rund 11,5 Millionen Euro engagiert gewesen und die Stadt Parchim mit 12,9 Millionen Euro.

Im Theater sollen neben den Aufführungen der in Parchim ansässigen Sparte Junges Staatstheater in der kommenden Saison 50 bis 60 Vorstellungen aller Sparten des Mecklenburgischen Staatstheaters gezeigt werden, wie der Kaufmännische Geschäftsführer des Staatstheaters, Christian Schwandt, ankündigte. Die neue Bühne solle zu einem Anziehungspunkt auch für ein erwachsenes Publikum im Landkreis Ludwigslust-Parchim und darüber hinaus werden.

