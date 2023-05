Weitere A19-Vollsperrung bei Laage wegen Brückenarbeiten

Wegen Brückenbauarbeiten muss die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage auch in der Nacht zum Freitag vorübergehend voll gesperrt werden. Die Maßnahme beginnt nach Angaben der Autobahngesellschaft um 22.00 Uhr und endet am Freitag um 4.00 Uhr in der Früh. Bereits in den vergangenen Tagen war die A19 an der Stelle in den Abend- und Nachtstunden wegen des Einbaus von Stahlträgern gesperrt.

Auch in der Nacht zum Freitag gelten entsprechende Umleitungen. So wird der Verkehr in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Laage von der Autobahn heruntergeleitet und über die B103 sowie die L14 an der Anschlussstelle Glasewitz wieder auf die A19 geführt.

Der Verkehr in Richtung Rostock wird an der Anschlussstelle Laage von der Autobahn geleitet und dann über die B103 sowie die L39 an der Anschlussstelle Dummerstorf auf die Autobahn 20 geführt.

