Möglicher Einsatz von Insektizid in Wäldern sorgt für Streit

Ein von der Landesforstanstalt in Erwägung gezogenes Versprühen des Insektizides „Karate Forst“ in Wäldern in Südwestmecklenburg gegen den Schädling Kleine Grüne Kiefernbuschhornblattwespe sorgt für heftige Kritik von Umweltschützern. Die Landesgeschäftsführerin der Umweltorganisation BUND, Corinna Cwielag, kritisierte einen Einsatz des Mittels am Mittwoch in der „Schweriner Volkszeitung“ als unverantwortlich. Es sei ein Total-Insektizid und töte auch andere Insekten, die für das Ökosystem Wald zwingend nötig seien.