Meyer: Neues Vergabegesetz soll für bessere Löhne sorgen

In Mecklenburg-Vorpommern sollen öffentliche Aufträge von Land und Kommunen künftig nur noch an Unternehmen gehen, die ihre Mitarbeiter nach Tarif oder tarifähnlich entlohnen. „Es ist ein bewusster Anreiz für mehr Tarifbindung“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch im Landtag bei der Einbringung des Gesetzentwurfs. Als ein wesentliches Motiv für die Änderung nannte er das geringe Lohnniveau im Nordosten, das im Ländervergleich am niedrigsten ist. Bislang ist der gesetzliche Mindestlohn Voraussetzung dafür, dass Firmen öffentliche Aufträge in Bereichen wie Bau, Reinigung oder Transport erhalten können.