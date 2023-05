Hansa Rostock mit Rhein nach Sandhausen: Ingelsson fehlt

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann für das Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten SV Sandhausen wieder mit Simon Rhein planen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat die Bänderverletzung, die ihn in der Partie gegen Jahn Regensburg (2:0) zum Zuschauen zwang, auskuriert. „Er hat wieder voll mittrainiert und ist eine Option“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz am Mittwoch. Mittelfeldspieler Svante Ingelsson wird hingegen wegen einer Schambeinentzündung weiter fehlen. Die Rostocker fahren nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust zur ehemaligen Wirkungsstätte ihres Trainers, der in Sandhausen im Februar beurlaubt worden war und danach im März Hansa übernahm. „Man freut sich, zurückzukommen. Aber das ist sekundär. Primär ist Hansa Rostock und unserem Ziel ein Schritt näherzukommen“, fügte Schwartz hinzu. Hansa erwartet beim Schlusslicht, das drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat, eine schwere Aufgabe. „Auf uns kommt eine gute und robuste Mannschaft zu, die sich jetzt gefunden hat. Sie werden um ihre letzte Chance kämpfen, so wie wir es auch tun“, sagte Schwartz. Die Mecklenburger könnten bei einem Sieg unter Umständen bereits den Klassenerhalt perfekt machen, wenn andere Clubs Schützenhilfe leisten. Darauf will sich Alois Schwartz aber nicht verlassen. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, alles andere kommt von allein“, sagte der 56-Jährige.