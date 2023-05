Polizeistatistik 2022: Weniger Delikte in Rostock

In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock ist die Zahl der Straftaten entgegen dem Bundes- und Landestrend im Vorjahr zurückgegangen. 2022 seien 17.990 Straftaten registriert worden und damit 4,2 Prozent weniger als 2021, teilte die Polizei am Mittwoch in Rostock mit. Die meisten Delikte sind nach wie vor Diebstähle. Hier sei ein deutlicher Anstieg um 16 Prozent zu verzeichnen. 2022 waren es 5448 Fälle im Vergleich zu 4695 Fällen im Jahr 2021.

Rostock (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock ist die Zahl der Straftaten entgegen dem Bundes- und Landestrend im Vorjahr zurückgegangen. 2022 seien 17.990 Straftaten registriert worden und damit 4,2 Prozent weniger als 2021, teilte die Polizei am Mittwoch in Rostock mit. Die meisten Delikte sind nach wie vor Diebstähle. Hier sei ein deutlicher Anstieg um 16 Prozent zu verzeichnen. 2022 waren es 5448 Fälle im Vergleich zu 4695 Fällen im Jahr 2021.

Eine besonders starke Zunahme registrierte die Polizei 2022 bei Tankbetrugsdelikten, wo 182 Fälle erfasst wurden (plus 50 Prozent). Da hätten die hohen Spritpreise vermutlich auch für einen Anreiz bei den Tätern gesorgt, so Achim Segebarth, Leiter der Polizeiinspektion Rostock. Dagegen sank die Zahl der ertappten Schwarzfahrer im Öffentlichen Nahverkehr, was auch auf die Einführung des 9-Euro-Tickets in den Sommermonaten 2022 zurückzuführen sei. Landesweit stieg die Zahl der Straftaten im Nordosten nach Behördenangaben vom März um 2 Prozent auf 106.559 Fälle.

Als bedenklich bezeichnete Segebarth die massive Zunahme von Rohheitsdelikten wie etwa Raub, gefährliche und schwere Körperverletzung und Bedrohungen. In dem Bereich sei mit 2880 Fällen und einer Zunahme von 18,5 Prozent ein „Fünf-Jahres-Hoch“ erreicht worden. Die Zahl in der Statistik aufgeführten sogenannten Straftaten gegen das Leben verdoppelte sich auf niedrigem Niveau von vier auf acht, darunter waren drei Mordversuche.

Es handelte sich dabei stets um Fälle, bei denen die Polizei 2022 die Ermittlungen abschloss, die Tatzeitpunkte aber teilweise in den Vorjahren lagen. Die Aufklärungsquote lag insgesamt bei 60,6 Prozent und damit leicht unter Vorjahresniveau (62,2).

