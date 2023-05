Nach Bränden: Ermittlungen eingestellt, Bau noch unklar

Nach der Brandserie mit Millionenschaden an Bootsschuppen brauchen die betroffenen Pächter in Neubrandenburg weiter viel Geduld. Mitte 2024 soll es einen Bebauungsplan geben, die Entsorgung kostete fast 900.000 Euro.

Überreste der abgebrannten Bootsschuppen an einem der Brandorte.

Neubrandenburg (dpa/mv). Ein Jahr nach der Brandserie in einer Neubrandenburger Bootsschuppenanlage ist weiter unklar, wann der Wiederaufbau beginnen kann. Wie ein Stadtsprecher am Mittwoch sagte, soll der Bebauungsplan bis Mitte 2024 fertig sein. Derzeit werde der Vorentwurf erarbeitet, was planmäßig laufe. Die Entsorgung der Brandreste habe insgesamt 868.000 Euro gekostet. Auf welche Weise die Kosten von betroffenen Pächtern übernommen werden müssen, sei noch nicht abschließend ermittelt.

Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu dem Fall eingestellt. Man hatte bis Ende 2022 einen Tatverdächtigen ermittelt. Dieser - ein Mann Mitte 50 aus Neubrandenburg - war aber Ende 2022 erkrankt und gestorben. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der auch einen Bootsschuppen in der Anlage mit rund 400 Bootsliegeplätzen hatte, hätten noch nicht für eine Anklage gereicht, hieß es. Weitere Verdächtige gab es nicht.

Im April und Mai 2022 waren bei drei Bränden rund 70 der insgesamt etwa 400 Bootsschuppen - meist samt Inhalt - zerstört oder stark beschädigt worden. Der zweite und größte Brand mit fast 60 zerstörten Schuppen unweit des Tollensesees war am 5. Mai 2022 ausgebrochen. Erst nach Monaten konnten die Brandruinen beseitigt werden. Die Sachschäden wurden auf etwa 1,4 Millionen Euro geschätzt.

