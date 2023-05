Autofahrer schlägt und tritt Polizistin bei Kontrolle

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Mehrere Polizisten hatten in der Atemluft des 42-Jährigen am Dienstagabend Alkohol gerochen. Als sie ihn kontrollierten, habe der Mann mehrmals nach der Beamtin getreten und sie geschlagen, teilte die Polizei mit. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.