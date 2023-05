Landtag beginnt Sitzung mit Debatte um Cybersicherheit

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns startet am Mittwoch (10.00 Uhr) erneut in eine Mammutsitzung. Zum Auftakt der dreitägigen Beratungen steht eine Debatte um die Bedrohung öffentlicher Verwaltungen durch sogenannte Cyberattacken auf dem Programm. Aus Sicht der FDP, die das Thema der Aktuellen Stunde beantragte, müssen Land und Kommunen mehr in die Cybersicherheit investieren.