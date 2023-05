MV-Kommunen rechnen mit anhaltendem Flüchtlingsstrom

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit einem anhaltenden Flüchtlingszustrom nach Deutschland und fordert mehr Geld vom Bund für den Ausbau der sozialen Infrastruktur. Die Fluchtursachen seien weiter da und eine Steuerung auf europäischer Ebene funktioniere nicht so wie gewünscht, sagte der Geschäftsführer des Kommunalverbandes, Andreas Wellmann, der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Schwerin. Die Menschen müssten weiter untergebracht und die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten werden. Sozialwohnungen, Schulen und Kindergärten müssten gebaut werden. Der zusätzliche Aufwand müsse eine Gemeinschaftsleistung sein und der Bund die Kommunen dabei unterstützen.