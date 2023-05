Gedenken der Opfer des Krieges: Kritik an Fackelmarsch

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erinnern auch die Menschen im Nordosten an die Opfer. In Demmin protestieren zudem rund 200 Menschen gegen einen Aufzug der rechtsextremen NPD.

Demmin/Schwerin (dpa/mv). 78 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist am 8. Mai an mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern an die Opfer erinnert worden. So legte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag einen Kranz an der Gedenkstätte „Die Mutter“ in Raben Steinfeld bei Schwerin nieder. In Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) wurde auch der Opfer des Massensuizids 1945 gedacht. Bürgermeister Thomas Witkowski (CDU) und Vertreter der Stadtfraktionen legten Kränze an einem Massengrab auf dem Friedhof nieder. Am Nachmittag demonstrierten rund 200 Menschen mit einem Stadtspaziergang gegen einen abendliche Aufzug der rechtsextremen NPD.

Dazu kamen rund 150 Teilnehmer, die - wie in den Vorjahren unter Polizeischutz und an Mahnwachen vorbei - schweigend durch Demmin zogen und einen Kranz in die Peene hinabließen. Nach Angaben der Polizei gab es keine nennenswerten Zusammenstöße mit Gegendemonstranten.

„Die Dinge, die damals passiert sind, gehören zu unserer Stadt“, sagte Witkowski mit Blick auf die Ereignisse 1945 in der Region Demmin. Die Stadt brauche aber weder einen Trauermarsch von Rechten, noch Randale von anderen Kräften. „Wir fühlen uns dabei missbraucht“, sagte der 47-Jährige. Es sei ein Glück gewesen, dass die Alliierten die Menschen damals befreit hätten, sagte der Bürgermeister.

In und um Demmin gab es Historikern zufolge vom 30. April bis 3. Mai 1945 bei der Besetzung durch die Rote Armee einen der größten Massenselbstmorde im Osten Deutschlands. Weil Brücken durch die SS gesprengt worden waren, saßen die Rotarmisten zusammen mit Demminern und Tausenden Flüchtlingen fest, wobei es zu Vergewaltigungen und anderen Übergriffen der Rotarmisten kam. Mehr als 1000 Menschen wurden getötet oder Frauen brachten sich und ihre Kinder aus Angst vor Rache selbst um. „Es stockt einem der Atem, wenn man von diesen Schicksalen liest“, sagte der Pastor der evangelischen Gemeinde Martin Wiesenberg bei einer Friedensandacht.

Über diese Zeit mussten die Überlebenden in der DDR schweigen. Die Aufarbeitung kam auch nach 1990 sehr schwer in Gang. Inzwischen wurde ein „Garten der Erinnerung“ geschaffen und das Kapitel in mehreren Etappen wissenschaftlich und künstlerisch aufgearbeitet. Trotzdem versammeln sich seit Jahren rechte Gruppen am 8. Mai für einen NPD-Gedenkmarsch zum Fluss Peene, der als Gedenkveranstaltung deklariert wird.

„Für die meisten Deutschen war der 8. Mai 1945 ein guter Tag, ein Tag der Erleichterung“, erklärte Schwesig in Raben Steinfeld bei Schwerin. Der schrecklichste aller Kriege in Europa, den Deutschland zu verantworten hatte, sei zu Ende gewesen. Das dürfe nicht in Vergessenheit geraten. „Über 60 Millionen Tote, unermessliches Leid und flächendeckende Zerstörung waren das schreckliche Resultat.“

Es habe auch Hoffnung und Zuversicht gegeben. „Der Wiederaufbau wurde gestartet und Millionen Menschen waren aufopferungsvoll mit dabei“, so Schwesig. Seit 2002 ist der 8. Mai in Mecklenburg-Vorpommern ein Landesgedenktag. Weitere Gedenkveranstaltungen gab es unter anderem in Schwerin, Rostock und Neustrelitz.

