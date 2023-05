Zweieinhalb Wochen nach dem Fund zweier Toter in einer Wohnung in Rostock hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen dazu abgeschlossen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen und andere Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Allerdings konnten bei Obduktionen die genauen Todesursachen wegen des Zustandes der Leichen nicht mehr herausgefunden werden.

Notfälle Zwei Tote in Rostocker Wohnung: Ermittlungen abgeschlossen

Nach Hinweisen einer Nachbarin waren am 21. April in der Wohnung eines 73 Jahre alten Mannes dessen Leichnam und der seines 64 Jahre alten Untermieters gefunden worden. Die Männer sollen seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen worden sein. Der Anwohnerin im Stadtteil Lichtenhagen war aufgefallen, dass seit längerer Zeit in der Wohnung Licht brenne und der Briefkasten überquelle. Ermittlungen führten dann zu den Identitäten der Männer.

