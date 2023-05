Überfall auf Bank in Grevesmühlen: Täter auf der Flucht

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen eine Bank in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) überfallen. Die Täter lösten laut Polizei eine Explosion in der Filiale aus, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Die Unbekannten flüchteten danach. Ob sie Geld erbeuteten, war am Sonntag zunächst unklar. Zehn Menschen wurden aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.