Pfingst-Kunstauktion in Wieck: Malerinnen im Fokus

In Wieck am Darß werden bei einer Kunstauktion am Pfingstsonntag Gemälde von Künstlerinnen der Moderne angeboten. Der Schwerpunkt liege bei Werken von Malerinnen und bei den Bildern der Künstlerorte Ahrenshoop, Hiddensee, Schwaan und Worpswede, sagte Auktionator Christopher Walther der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auf der Liste für die Auktion in der Darßer Arche finden sich etwa Gemälde von Dora Hitz, Anita Ree, Käthe Löwenthal und Julie Wolfthorn.