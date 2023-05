Rostock Seawolves kassieren in Ulm deutliche Niederlage

Die Rostock Seawolves haben ihr letztes Auswärtsspiel in ihrer Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga klar verloren. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei Ratiopharm mit 86:116 (46:51) und kassierte damit im 33. Spiel die 18. Niederlage. Bester Werfer im Team des Aufsteigers war JeQuan Lewis (21 Punkte). Am Sonntag (15.00 Uhr) beschließen die Hanseaten in der Stadthalle die Spielzeit gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Rostock lief im ersten Viertel fast durchgehend einem bisweilen klaren Rückstand hinterher. Dank zwei Dreiern von Jordan Roland in der Schlussphase gelang den Gästen dann aber der Ausgleich zum 29:29. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts blieben die Mecklenburger das treffsichere Team. Mit zunehmender Spieldauer aber fingen sich die Ulmer wieder und holten sich mit einem 8:0-Lauf die Führung zurück.

Den Seawolves gelang es nach dem Seitenwechsel nicht mehr, die Partie erneut zu wenden. Vielmehr gerieten die Gäste nach einer 0:10-Serie Mitte des dritten Viertels klar ins Hintertreffen. Mit einem Rückstand von 17 Punkten ging es für den Aufsteiger schließlich in den Schlussabschnitt. In diesem hatte das Held-Team der Offensive der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen und musste die Heimreise mit der an Gegenpunkten höchsten Saisonniederlage antreten.

