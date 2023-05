Ministerin beim „Nordischen Klang“: MV ist „Tor zur Ostsee“

Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat die Bedeutung der Zusammenarbeit der Länder rund um die Ostsee betont. „Wir verstehen uns in Mecklenburg-Vorpommern als deutsches Tor zur Ostsee und pflegen intensive regionale Partnerschaften im Ostseeraum“, sagte sie am Freitag in Greifswald zum Auftakt des Festivals „Nordischer Klang“. MV strebe eine noch stärkere Zusammenarbeit an. „Die Kultur hat dabei eine Schlüsselfunktion.“