Bärenwald Stuer verliert eines seiner ältesten Tiere

Der Bärenwald in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) hat eines seiner ältesten Tiere verloren. Wie die Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) mitteilte, ist am Freitag eine 33 Jahre alte Bärin verendet. Es handele sich um die Bärin Tapsi, die an mehreren Krankheiten litt und 2012 aus dem Tierpark Klötze (Sachsen-Anhalt) in das großräumige Gehege umgezogen war.