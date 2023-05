Umzugshelfer für Traditionssegler „Gorch Fock 1“ gesucht

Für den Umzug des ehemaligen Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“ auf die Stralsunder Volkswerft werden Helfer und Helferinnen gesucht. Voraussichtlich in der zweiten Maihälfte solle das Schiff für eine Sanierung auf die Werft umziehen, teilte der Verein Tall-Ship Friends am Donnerstag mit.

Stralsund (dpa/mv). Für den Umzug des ehemaligen Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“ auf die Stralsunder Volkswerft werden Helfer und Helferinnen gesucht. Voraussichtlich in der zweiten Maihälfte solle das Schiff für eine Sanierung auf die Werft umziehen, teilte der Verein Tall-Ship Friends am Donnerstag mit.

Vorher müsse das Schiff ausgeräumt oder etwa die Museumseinrichtung demontiert und verpackt werden. Helfer könnten beispielsweise am kommenden oder dem darauffolgenden Wochenende mit anpacken. Kaffeemaschine und Kühlschrank seien weiter funktionstüchtig, ließ der Verein wissen.

Nach dem kürzlich erfolgten Kauf lässt die Stadt Stralsund das ehemalige Segelschulschiff „Gorch Fock 1“ für rund 10 Millionen Euro reparieren. Die Arbeiten an der Dreimastbark sollen die dauerhafte Schwimmfähigkeit sowie die Stand- und Funktionssicherheit der Takelage des Schiffes wiederherstellen. Den Zuschlag hat die Stralsunder Tochter des norwegischen Schiffbauers Fosen Yard erhalten. Tall-Ship Friends war lange Jahre Eigner des Schiffes. Der Verein soll es auch künftig als Museum in Stralsund betreiben.

Die „Gorch Fock 1“ wurde nach Angaben des Vereins 1933 in Hamburg bei Blohm+Voss in nur 100 Tagen gebaut. Sie lief demnach am 3. Mai 1933 - also vergangenen Mittwoch vor genau 90 Jahren - vom Stapel und segelte unter deutscher, sowjetischer und ukrainischer Flagge, bevor das Schiff 2003 wieder nach Stralsund zurückkehrte, damals unter dem Namen „Towarischtsch“ (Genosse).

Der Name Gorch Fock geht auf den gleichnamigen Schriftsteller zurück. Die „Gorch Fock 1“ begründete 1933 auch eine Schiffsklasse, die insgesamt sechs Schiffe umfasste, darunter auch das jüngste 1958 gebaute Schwesterschiff und derzeitige Segelschiff der Deutschen Marine, das ebenfalls den Namen „Gorch Fock“ trägt.

