Noch immer fehlen Zehntausende Grundsteuererklärungen

Gut drei Monate nach Ablauf der Abgabefrist fehlen noch immer 14 Prozent aller Grundsteuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die betroffenen Grundstückseigentümer bekommen in den nächsten Tagen ein Erinnerungsschreiben vom Finanzamt, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden bis zu 25.000 Euro Verspätungszuschlag angedroht. Die Höhe ist demnach abhängig von der Dauer der Fristüberschreitung.

Schwerin (dpa/mv). Gut drei Monate nach Ablauf der Abgabefrist fehlen noch immer 14 Prozent aller Grundsteuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die betroffenen Grundstückseigentümer bekommen in den nächsten Tagen ein Erinnerungsschreiben vom Finanzamt, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden bis zu 25.000 Euro Verspätungszuschlag angedroht. Die Höhe ist demnach abhängig von der Dauer der Fristüberschreitung.

„Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten direkten Einnahmequellen der Kommunen“, erläuterte Geue. Damit würden Schulen, Kindergärten, Straßen und vieles mehr finanziert, was vor Ort unverzichtbar sei. Damit die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 weiter erhoben werden könne, müssten alle mithelfen.

Mehr als 616.000 Erklärungen von Grundstückseigentümern sind dem Ministerium zufolge inzwischen in MV eingegangen. Bis Mitte April verschickten die Finanzämter rund 275.000 Bescheide. Gegen etwa jeden zehnten Bescheid wurde demnach Widerspruch eingelegt. Der Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff hält das in MV und weiteren zehn Bundesländern angewandte Gesetz des Bundes für verfassungswidrig.

Zu diesem Schluss kommt der Jurist in einer Studie im Auftrag des Steuerzahlerbundes und des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Die Verbände wollen in fünf Bundesländern, darunter Mecklenburg-Vorpommern, mit Musterklagen vor Gericht ziehen. Den Eigentümern empfehlen sie, Einspruch gegen die Bescheide der Finanzämter zum Wert ihrer Immobilien einzulegen.

Die CDU im Schweriner Landtag fordert aufgrund der Vielzahl an Widersprüchen, die Grundsteuerbescheide nur vorläufig auszustellen. Dann müssten die Grundstückseigentümer nicht vorsorglich Widerspruch einlegen, heißt es in einem Antrag für die Landtagssitzung kommende Woche. Viele tun dies, weil sie nicht abschätzen können, wie sich die Grundsteuermesszahl im Bescheid des Finanzamtes letztlich für sie auf die Grundsteuer auswirken wird. Die Kommunen werden erst in Monaten die Hebesätze festlegen, die im Zusammenspiel mit der Messzahl im Bescheid die zu zahlende Grundsteuer ergibt. Wird wiederum nicht binnen eines Monats Widerspruch eingelegt, wird der Bescheid unanfechtbar rechtskräftig.

Die ebenfalls oppositionelle FDP im Landtag forderte ein Transparenzregister, unter anderem damit die Bürger die Folgen der Bescheide besser nachvollziehen könnten. Sie sollten nicht erst von den Grundsteuerbescheiden 2025 überrascht werden, meinte der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke. Auch darüber wird kommende Woche im Landtag debattiert.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern