Schwartz warnt: „Noch haben wir nichts erreicht“

Rostock (dpa/mv). Hansa Rostock geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze in das Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga. Wer hätte mit einer solchen Ausgangsposition noch vor zwei Wochen gerechnet? An diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) kommt der Vorletzte Jahn Regensburg ins Ostseestadion, danach tritt Hansa beim Tabellenletzten SV Sandhausen an. Die Rostocker können den Klassenerhalt an den letzten vier Spieltagen aus eigener Kraft perfekt machen. Sie brauchen dazu keine fremde Hilfe.

Der Abstiegskampf-erfahrene Trainer Alois Schwartz warnte nach den beiden Siegen gegen Fürth (2:0) und Kaiserslautern (1:0) allerdings vor einer zu großen Euphorie. „Ich schaue nicht auf das Restprogramm, ich schaue auf Regensburg. Das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen“, sagte der 56-Jährige am Donnerstag. „Noch haben wir nichts erreicht. Wir müssen mit der Art und Weise wie zuletzt auftreten.“

Der Abstiegskampf-Konkurrent aus Braunschweig ist den Rostockern ein warnendes Beispiel. Die Eintracht setzte sich im April durch Siege gegen Kaiserslautern und den FC St. Pauli von den hinteren Rängen ab - und verspielte ihre gute Ausgangslage zuletzt durch zwei enttäuschende Auftritte gegen Magdeburg (1:2) und Paderborn (1:5) gleich wieder. Am letzten Spieltag kommt der Aufsteiger nach Rostock.

„Es ist kein Selbstläufer“, sagte Schwartz deshalb auch über das enge Rennen im Abstiegskampf. Was allerdings für sein Team spricht: „Wir sind stabiler geworden. Ich finde es richtig gut, wie die Mannschaft gerade arbeitet.“

Sogar ein Comeback des lange verletzten Stürmers Pascal Breier steht bei Hansa kurz bevor. „Sein Leistungsstand hat sich enorm gebessert. Er sitzt auf der Bank. Er hat ein gutes Näschen“, sagte Schwartz am Donnerstag. Wegen Rückenproblemen ist der 31 Jahre alte Breier in dieser Saison bislang lediglich zu vier Kurzeinsätzen gekommen. Zuletzt war er am 17. September beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg dabei.

Ein Pluspunkt für die Rostocker im Abstiegskampf ist auch die lautstarke Unterstützung durch die Fans. 24.000 Zuschauer in einem prall gefüllten Ostseestadion waren bereits beim 2:0-Sieg gegen Fürth ein entscheidender Faktor. Auch vor dem Regensburg-Spiel ist der Heimbereich bereits ausverkauft. „Die Mannschaft erfährt eine unfassbare Rückendeckung von den Fans. Ich hoffe, dass wir wieder etwas zurückgeben können“, sagte Schwartz.

