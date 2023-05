Waffenbesitz Hinweis von Lehrerin auf Waffe: Polizei an Rostocker Schule

Der Hinweis einer Lehrerin, dass sich im Rucksack eines Schülers ein waffenähnlicher Gegenstand befinden könnte, hat an einer Rostocker Schule einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochmittag habe der 15-jährige Schüler sich der Kontrolle entzogen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizeibeamten hätten den Jugendlichen angetroffen, seinen Rucksack kontrolliert und keine Waffe gefunden.