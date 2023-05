RWE vergibt Monopile-Auftrag für Offshore-Park nach Rostock

Der Energiekonzern RWE hat den Auftrag zur Herstellung von 36 sogenannten Monopile-Fundamenten für das Offshore Windprojekt Thor an das Spezialstahlbauunternehmen EEW SPC in Rostock vergeben. „Wir freuen uns sehr, dass wir zu den ausgewählten Lieferanten für den Windpark Thor gehören. Jedes einzelnen Monopile trägt dazu bei, die Ausbauziele der Offshore Windenergie in Europe zu erreichen“, sagte EEW-SPC-Geschäftsführer Robert Dreves am Mittwoch.