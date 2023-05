Mann bei Auseinandersetzung niedergestochen: Umstände unklar

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Anklam ist ein 36-jähriger Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Anklamer wurde am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Kriminalpolizei ermittle gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.