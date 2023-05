Sieger SSC nach Aus im Titelkampf: „Noch nicht verarbeitet“

Lina Alsmeier (r.) in Aktion.

Schwerin (dpa/mv). Eine Woche nach dem Aus im Halbfinale gegen den SC Potsdam trauert der SSC Palmberg Schwerin immer noch der verpassten Chance nach, weiter um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zu spielen. „Verarbeitet haben wir das noch nicht“, räumte Cheftrainer Felix Koslowski am Mittwoch ein, stellte mit Blick auf die zurückliegenden Monate aber auch fest: „Wir haben eine gute Saison gespielt und wenig liegengelassen. Dann kam die Krönung mit dem Pokalsieg.“ Weil seine Mannschaft einige Male trotz Rückständen Spiele doch noch gewonnen hatte, verwies der 39-Jährige zudem auf die „unglaublich gute Moral“ im Team und betonte: „Es war für mich als Trainer eine der leichtesten Saisons, die ich bisher hatte.“

Diese Saison ist nun vorüber, der Blick richtet sich beim SSC nach vorn. Das gilt auch für die Kaderplanung, wobei kein großer Umbruch im Team bevorsteht. Neun Spielerinnen bleiben dem SSC treu. Von den Leistungsträgerinnen verabschieden sich nur Lina Alsmeier, die es nach Italien zieht, und die US-Amerikanerin Lindsey Ruddins, die ebenfalls zu einem ausländischen Club wechseln wird. Ob der Vertrag mit Frauke Neuhaus verlängert wird, ist offen. Patricia Nestler schließt sich dagegen für ein Jahr auf Leihbasis einem Bundesligakonkurrenten an.

Sportdirektor Michael Evers räumte vor allem mit Blick auf Alsmeier und Ruddins jedoch seine Enttäuschung ein, dass es dem Club nicht gelungen sei, beide zu halten. „Wir haben geglaubt, dass die Mannschaft als solche noch nicht fertig ist. Hier hätte auch eine Ära beginnen können.“ Für die beiden Außenangreiferinnen rücken Linda Bock (Dresdner SC) und Fleur Savelkoel (SC Potsdam) nach. Die Niederländerin hatte sich jedoch kurz nach der Einigung mit dem SSC im zweiten Playoff-Viertelfinale des SCP gegen Suhl einen Kreuzbandriss zugezogen und wird die ersten Partien in der kommenden Saison noch fehlen.

Dazu zählt auch der Supercup, in welchem der Pokalsieger auf den neuen Meister trifft. Weil der SSC Heimrecht hat, haben sich die Verantwortlichen für einen Standortwechsel entschieden. Die Partie soll am 14. oder 15. Oktober in der Rostocker Stadthalle ausgetragen werden. „Wir wollen unseren Fans und den Menschen aus der Region die Chance geben, dort Spitzenvolleyball zu sehen. Wir versprechen uns ein schönes Volleyballfest“, sagte Geschäftsführer Christian Hüneburg.

