Waren, Güstrow und Parchim: Dichteste Bebauung in MV

Waren/Güstrow/Schwerin (dpa/mv). Die Städte Waren, Güstrow und Parchim sind nach einer Untersuchung des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft die am stärksten versiegelten Kommunen in MV. In Waren liegt dieser Grad bei 60 Prozent, in Güstrow und Parchim bei 53 Prozent, wie der Gesamtverband am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Für die Untersuchung wurde der mittlere Versiegelungsgrad in Siedlungsgebieten von 134 Städten ausgewertet. Darunter waren die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie die zehn einwohnerstärksten Kommunen jedes Bundeslandes.

Der hohe Versiegelungsgrad in Waren ergebe sich durch den dicht bebauten Stadtkern der 21.000-Einwohner-Stadt und etliche Gewerbegebiete. Diese lägen zwar am Stadtrand, gehören in Waren aber zum Siedlungsgebiet und flossen in die Auswertung ein. Gewerbegebiete gelten wegen vieler Parkplätze, Arbeitsflächen und Straßen als besonders stark versiegelt.

Bei Bundesländern liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 41 Prozent Versiegelungsfläche der Kommunen auf Platz 13. Mit 50 Prozent am höchsten liegt Baden-Württemberg, mit 36 Prozent liegt Brandenburg am niedrigsten. Der Bundesdurchschnitt liegt den Angaben nach bei 44 Prozent. Bundesweit habe Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) mit 67 Prozent den höchsten Grad, Suhl (Thüringen) mit 30 Prozent den niedrigsten Grad der Versiegelung.

Eine dichtere Bebauung in Städten ist angesichts von Starkregen laut Gesamtverband ein Problem, wenn das Wasser schnell abfließen muss. Waren liegt auf einer Anhöhe, die von mehreren großen Seen, darunter der Müritz, umgeben ist. Von dort fließt Wasser nach Berlin und zur Elbe nach Westen. Bisher gab es laut Kommune keine Probleme mit abfließendem Regenwasser.

