Krematorium Neubrandenburg öffnet seine Türen

Die Stadt Neubrandenburg geht beim Umgang mit dem Thema Sterben neue Wege. An diesem Sonntag wird es einen Tag der offenen Tür im Krematorium am Waldfriedhof geben, wie eine Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) GmbH am Mittwoch mitteilte. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Einrichtung, in der die sterblichen Überreste von Toten auf Wunsch in Särgen im Feuer verbrannt werden. Ein nummerierter Stein diene bei der Verbrennung als eine Art Personalausweis.

Parallel dazu wird es in der Einrichtung eine Ausstellung geben, in der das Regionalmuseum zeigt, wie die Bestattungskultur in der Vergangenheit in der Region aussah. So habe es archäologische Untersuchungen in der jüngeren Vergangenheit gegeben, deren Ergebnisse vorgestellt werden. Das Krematorium wird von der Krematoriumsgesellschaft bewirtschaftet, die ein Tochterunternehmen der Stadtwerke ist.

Neubrandenburg ist mit 65.000 Einwohnern nach Rostock und Schwerin die größte Stadt in MV. Neu.sw ist die größte Tochterfirma der Stadt und hat 530 Mitarbeiter.

