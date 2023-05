Bordcomputer von Traktoren demontiert und gestohlen

In Schwarz an der Mecklenburgischen Seenplatte haben Diebe Traktoren geplündert. Aus zwei modernen Ackerschleppern wurden am Wochenende die Bordcomputer samt Zubehör ausgebaut und entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Die Führerhäuser der Traktoren und der Zaun um das Betriebsgelände in dem Dorf an der Landesgrenze zu Brandenburg wurden dazu aufgebrochen.