15.000 Euro weg: Wieder Geld bei Lieferanten gestohlen

In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut ein Bäckerei-Versorgungsfahrzeug ausgeraubt worden. Am Dienstagmorgen schlugen Unbekannte eine Scheibe des Transporters in Sievershagen bei Rostock ein und stahlen 15.000 Euro Bargeld aus dem Fahrzeugtresor, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Täter seien in einem grauen Sportwagen geflohen. Der Fahrer sei wegen seiner Auslieferung an eine Filiale in einem Einkaufszentrum kurzzeitig nicht am Wagen gewesen. Die Suche mit einem Spürhund blieb ohne Erfolg. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.