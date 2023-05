Nachts weiterhin Frost in Bodennähe erwartet

Nach dem warmen und sonnigen Start in den Mai kühlen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag leicht ab. Zwischen 10 und 13 Grad werden laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Nordosten Deutschlands erwartet. In der Nacht zu Mittwoch kann es bei minus 3 Grad vielerorts sogar nochmal zu Frost kommen.

Schwerin (dpa/mv). Nach dem warmen und sonnigen Start in den Mai kühlen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag leicht ab. Zwischen 10 und 13 Grad werden laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Nordosten Deutschlands erwartet. In der Nacht zu Mittwoch kann es bei minus 3 Grad vielerorts sogar nochmal zu Frost kommen.

Die Sonne zeigt sich am Dienstagvormittag noch in Vorpommern, ab mittags auch in Mecklenburg. Ansonsten bleibt es stark bewölkt. Gebietsweise ist in Vorpommern auch mit Regen zu rechnen. Der Wind weht dabei mäßig aus Westen und bringt an der Ostseeküste auch Böen der Stärke sieben mit sich.

