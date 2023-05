Krankenkasse: Immer mehr übergewichtige Kinder in MV

Die Corona-Pandemie hat die Zahl zu dicker Kinder in MV weiter ansteigen lassen, sagt die Krankenkasse Barmer. Und appelliert an die Eltern, gegenzusteuern.

Schwerin (dpa/mv). Übergewicht bei Kindern kommt laut einer Studie der Krankenkasse Barmer in Mecklenburg-Vorpommern immer häufiger vor. Waren 2011 etwa 7600 der bei der Barmer im Nordosten versicherten Kinder bis zu 14 Jahren krankhaft zu dick, sind es zehn Jahre später schon 11 300 gewesen, wie die Kasse nach einer Auswertung von Daten ihrer Versicherten mitteilte. Dies entspreche einem Anstieg um 49 Prozent.

In keinem anderen Bundesland sei der Anteil übergewichtiger Kinder so hoch wie in MV. Aktuell litten 5,4 Prozent der bis 14-Jährigen im Nordosten unter krankhaftem Übergewicht. Damit liege die Rate fast doppelt so hoch wie in Bayern, Hessen oder Baden-Württemberg. Übergewicht in jungen Jahren sei gefährlich. Es sei ein Risikofaktor für Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen. Außerdem litten Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft.

„Der Anteil an Kindern mit Adipositas hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt“, erklärte der Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach. Von 2019 bis 2021 seien rund 1100 neue Adipositas-Diagnosen hinzugekommen - ein Plus von 10,7 Prozent. „Die Pandemie mit ihren Einschränkungen im Sportbereich, digitalem Unterricht und dem Wegfall von Sportunterricht hat im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Problem noch verstärkt.“

Kutzbach appellierte an die Eltern, dafür zu sorgen, dass sich ihre Kinder möglichst viel im Freien bewegen. Auch eine ausgewogene und gesunde Ernährung helfe vorzubeugen.

Bei der Barmer sind nach Angaben der Kasse rund 267.000 Menschen in MV krankenversichert. Das seien 16,6 Prozent der Bevölkerung. Etwa 32 000 Versicherte seien jünger als 15 Jahre.

