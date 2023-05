Filmkunstfest MV bietet sieben Weltpremieren

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern kehrt nach coronabedingten Einschränkungen an seinen angestammten Platz im Kalender zurück und bietet den Besuchern wieder das volle Programm. Heute (18.30 Uhr) startet das Festival im Schweriner Kino Capitol mit der Uraufführung des Spielfilms „Schlamassel“ von Regisseurin Sylke Enders.

Bis Sonntag sind in den vier Wettbewerben und im vielgestaltigen Rahmenprogramm 118 Produktionen zu sehen. Nach Angaben von Festivalleiter Volker Kufahl sind darunter sieben Weltpremieren und 14 deutsche Erstaufführungen. Ausgelobt sind elf Preise, die mit insgesamt 42.000 Euro dotiert sind.

Den Ehrenpreis des Festivals, den an das Wappentier des Landes angelehnten „Goldenen Ochsen“, erhält in diesem Jahr die Schauspielerin Corinna Harfouch. Das Festival-Gastland Norwegen ist mit 16 Filmen in Schwerin vertreten.

