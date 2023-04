Erdbeersaison in Mecklenburg-Vorpommern gestartet

Die Erdbeersaison in Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonntag auf Karls Erlebnishof in Rövershagen begonnen. Zuerst wurden Früchte geerntet, die trotz der noch niedrigen Temperaturen in Folientunneln reifen konnten, wie Geschäftsführer Robert Dahl erklärte. Er erwartet eine gute Ernte in diesem Jahr. „Im Moment sieht alles gesund und vital aus.“ Hagel, Hitze, Dauerregen oder Dauersonne seien aber natürlich Unwägbarkeiten.