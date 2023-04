Abbaden der Rostocker Seehunde mit rund 100 Teilnehmern

Mitglieder des Eisbader-Vereins "Rostocker Seehunde" rennen zu einem Bad in die Ostsee.

Die Winterschwimmer des Vereins Rostocker Seehunde haben ihre Saison am Sonntag mit dem Abbaden beendet. Rund 100 Gäste aus ganz Deutschland und Dänemark hätten sich beteiligt, sagte der Vorsitzende Dietmar Marquardt. Am Montag werde noch der Rettungsturm aufgeräumt. Der Verein veranstaltete das Abbaden zum 28. Mal, der Verein besteht seit 35 Jahren. „Das ist etwas Besonderes“, sagte Marquardt zum Winterbaden. Bei einer Wassertemperatur von 8,6 Grad war die Ostsee am Sonntagmorgen recht kühl, aber immerhin wärmer als die Luft mit 6,0 Grad.