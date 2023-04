Pröger trifft bei Hansa-Sieg gegen Kaiserslautern

Hansa Rostocks Hoffnung auf den Klassenerhalt erhält mit dem 1:0 in Kaiserslautern weiter Nahrung. Pröger trifft, danach verteidigt Hansa erfolgreich.

Kaiserslautern (dpa/mv). Hansa Rostocks Hoffnung auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga lebt weiter. Eine Woche nach dem 2:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth kam das Team von Trainer Alois Schwartz am Samstag zu einem 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern und verbesserte sich mit dem zweiten Dreier in Folge zumindest für einen Tag auf Nichtabstiegsrang 15.

Kai Pröger erzielte vor 42.795 Zuschauern in der 42. Minute das Tor des Tages zum fünften Auswärtssieg der Hanseaten. „Wenn man tüchtig ist, dann kommt das Spielglück irgendwann zurück. Ich bin richtig stolz auf das Team“, sagte Schwartz im NDR.

Mit der gleichen Startelf wie zuletzt beim 2:0 über Greuther Fürth hatten die Gäste wie erwartet alle Hände voll zu tun, um sich der stürmischen Angriffe der heimstarken Lauterer zu erwehren. Nach einer Viertelstunde drohte gar ein früher Rückstand, aber Torhüter Markus Kolke parierte einen Kopfball von FCK-Mittelstürmer Terrence Boyd sicher.

Das blieb in der ersten Halbzeit auch die einzige Situation, in der sich Hansas Nummer eins lang machen musste. Seine Vorderleute verteidigten sicher und ließen bis auf ein paar unplatzierte Distanzschüsse so gut wie nichts zu.

Nach vorne ging bei den von über 2000 Anhängern unterstützten Rostockern zunächst nicht viel, dann aber mit Wucht. Nils Fröling verfehlte das Tor in der 36. Minute nur knapp. Sechs Minuten später zog der Schwede dann aus der Drehung knallhart ab, sodass FCK-Schlussmann Andreas Luthe den Ball nur abklatschen konnte. Pröger schnappte sich den Ball und schoss von der Strafraumgrenze ins untere linke Eck zu seinem achten Saisontor ein.

Nur kurz nach dem Wiederanpfiff wäre die kostbare Führung fast schon wieder dahin gewesen, aber Kolke hielt sie fest. Der Hansa-Kapitän lenkte einen straffen Schuss des eingewechselten Philipp Klement mit einer starken Parade zur Ecke. Kolkes Glanztat war symbolisch. Hansa verteidigte couragiert, ließ keine Lücke und ging am Ende als glücklicher Sieger vom Rasen.

