800 Motorradfahrer bei Treffen und Ausfahrt in Mecklenburg

In der Mecklenburgischen Schweiz haben am Samstag rund 800 Motorradfahrer an einer Ausfahrt teilgenommen. Beim 30. Mecklenburger Motorradtreffen in Malchin wurden insgesamt mehrere Tausend Fans erwartet. Die Polizei sprach von einem rund fünf Kilometer langen Motorradzug. Alles sei friedlich und unfallfrei über die Bühne gegangen.