Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Rostock eingeweiht

Im Rahmen des Tages der erneuerbaren Energien ist am Samstag in Rostock die erste Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Mecklenburg-Vorpommern eingeweiht worden. Die Verbindung von Wind- und Sonnenenergie an einem Standort solle die Effizienz steigern und eine bessere Versorgungssicherheit gewährleisten, teilte Energieminister Reinhard Meyer mit.